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19:07 14 يناير/ كانون الثاني 2020
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    فيضانات وثلوج وأمواج عاتية... العاصفة "بريندان" تضرب بريطانيا (فيديو)

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    تسببت العاصفة "بريندان" في أمطار غزيرة وفيضانات ومزيد من الأعاصير في أجزاء من بريطانيا واسكتلندا، مما أدى إلى اضطراب متزايد في السفر.

    إف-16
    U.S. Air Force photo by Christopher Okula
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    وبحسب "بي بي سي" أدى الطقس القاسي إلى مشاكل في جميع أنحاء البلاد مع سقوط الأشجار وإلغاء عمليات الإبحار بالعبّارات.

    وتم إصدار تحذير من الرياح الصفراء التي ستغطي المرتفعات.

    وتعطلت القطارات بسبب تضرر خطوط الكهرباء العلوية في عدة أقسام من السكك الحديدية في "أيرشاير". وقد يمر الركاب عبر البلاد بأوقات أطول في الرحل.

    وقد توقع مكتب الأرصاد الجوية أن تسقط الثلوج التي تصل إلى 6 سم (2 بوصة) على أرض مرتفعة، كما يمكن أن تصل الرياح من 60 إلى 70 ميل في الساعة، مع مزيد من الاضطراب المحتمل، وخاصة حول السواحل.

    كما تم إصدار تحذير أصفر منفصل على مدار 24 ساعة من رياح جنوبية غربية قوية يوم الثلاثاء.

    وتمت إزالة تحذير أصفر جديد للثلوج والجليد الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. كما تم إلغاء الخدمات على تسعة من طرق العبارات كالدونيان ماكبراين 28 لهذا اليوم، مع تعطيل ستة طرق أخرى.

    من ناحية أخرى، تم إغلاق جميع المدارس في منطقة "Uist and Barra" وتم إلغاء جميع خدمات الحافلات هناك. كما غمرت الفيضانات ميناء فورت ويليام مساء الاثنين.

    كما أنه من المتوقع أن تتسبب ظروف الشتاء في ظهور بقع جليدية على بعض الطرق غير المعالجة والأرصفة ومسارات الدراجات.

    ويبقى تحذير الثلوج والجليد ساري المفعول حتى الساعة 13:00، وسط اسكتلندا وتايسايد وفايف وأنجوس وبيرث وكينروس وغرامبيان وهايلاندز وأرجيل وبوت.

    وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية تحذيرًا من الفيضانات و18 إنذارًا بالفيضانات.

    ومن المتوقع أن تؤثر الفيضانات على عدة أجزاء من أوركني حيث يتحد المد العالي مع رياح العاصفة.

    كما أنه من المتوقع أن تظل بوابات الفيضان في كيركوال هاربور مغلقة طوال اليوم مع وجود خطر أكبر في حدوث موجات من حوالي الساعة 11:00 حتى وقت الغداء.

    وقال قائد شرطة منطقة اسكتلندا المحلية تشيس إنس مات ويب إن التوقعات تشير إلى أن الفيضانات قد تكون الأسوأ التي تضرب منطقة أوركني منذ عام 2005.

    وقال فينسنت فيتزسيمونز، رئيس خدمات الفيضانات، لبرنامج "صباح الخير يا اسكتلندا" في إذاعة بي بي سي إن العاصفة بريندان جلبت أعلى مستويات البحر في 15 عامًا في بعض الأماكن.

    وأضاف: "إنه مزيج غير عادي وخطير حقًا من زيادة العواصف، والمد والجزر المرتفع بشكل طبيعي والأمواج البعيدة عن الشاطئ".

    وقال مكتب الأرصاد الجوية: "من المرجح أن تتطور البقع الجليدية مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء حيث تسقط الأمطار الغزيرة على الأسطح الباردة، خاصة الطرق والأرصفة غير المعالجة".

    وفي الوقت نفسه، صدر تحذيران من الطقس الأصفر في إنجلترا وويلز في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وهناك تحذير من الرياح التي تؤثر على معظم المناطق من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش حتى منتصف الليل، والأمطار الغزيرة في لندن وجنوب شرق إنجلترا من الساعة 13:00 حتى الساعة 9:00 يوم الأربعاء.

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    عاصفة, أمواج, ثلوج, أمطار, بريطانيا, طقس سيء, أخبار الطقس
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