الأرض تنشق وتبتلع الناس... فيديو يوثق لحظات مروعة

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في حفرة، تشكلت فجأة نتيجة هبوط أرضي، في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، إلى 9 قتلى و10 مفقودين، اليوم الثلاثاء، فيما تواصل السلطات المحلية جهود تحديد هوية المتوفين.

10 missing, 15 injured in road cave-in in NW China https://t.co/mx6tGTQ95x pic.twitter.com/itit5w0qoq — CGTN (@CGTNOfficial) January 14, 2020

ووقع الهبوط الأرضي، أمس الإثنين في تمام الساعة 5:36 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما انهار الطريق أمام إحدى المستشفيات في شارع نانداجي المعروف بنشاطه التجاري الكبير في مدينة شينينغ عاصمة المقاطعة، ووفقًا لرواية السلطات المحلية فإن حافلة عامة سقطت في الحفرة التي وصل قطرها إلى 10 أمتار تقريبًا وتبع ذلك انفجار.

ووصل إلى موقع الحادث ما يقرب من ألف رجل إنقاذ و30 مركبة وآليتي حفر، وبحسب شبكة التلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، تتواصل عمليات الإنقاذ للعثور على المفقودين.

وليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون الحافلة بالضبط وقت الحادث، أو ما إذا كان أحد أو بعض المشاة قد سقطوا في الحفرة، كما لم تحدد السلطات سبب الهبوط بالضبط.