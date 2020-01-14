انفجار قوي يضرب مصنعا للبتروكيماويات في إسبانيا... فيديو

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة تاراغونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا، في إسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، جاء في بيان للهيئة "ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى"، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا النوافذ والأبواب.

AHORA: El momento en que se registra una fuerte explosión en un complejo petroquimico de Tarragona, España. Se desconoce si hay heridos por el incidente. pic.twitter.com/W72qOSvjWy — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 14, 2020

ووفقا للسلطات المحلية، ​تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق.

وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع إنهم شعروا بآثاره.

وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا من السكان أن "يقفلوا أحد المباني ويغلقوا الأبواب والنوافذ"، على الرغم من عدم تسجيل أي سحابة سامة.

Muy preocupados por la explosión que ha tenido lugar en el Polígono Químico Sur de #Tarragona.



Esperemos que no haya compañeros o compañeras heridas.



Ante todo seguir las indicaciones de seguridad por los canales oficiales. pic.twitter.com/sKU4C1NMpn — Toni Carmona (@toni_carmona_) January 14, 2020

كما طلبت من الناس عدم القيادة في المنطقة المجاورة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية.

ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن وجود ضحايا أو عن حجم الخسائر المادية.