انفجار قوي يضرب مصنعا للبتروكيماويات في إسبانيا... فيديو

مدريد - سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة "ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى"، وأوصت الهيئة بأن يبقي السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا النوافذ والأبواب.
AHORA: El momento en que se registra una fuerte explosión en un complejo petroquimico de Tarragona, España. Se desconoce si hay heridos por el incidente. pic.twitter.com/W72qOSvjWy
— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 14, 2020
ووفقا للسلطات المحلية، تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق.
وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.
Accident a la petroquímica ⁉️⁉️⁉️#campdetarragona #petro pic.twitter.com/DKHoVl6KbV
— Lourdes Cadena (@Lourdetess) January 14, 2020
ووقع الانفجار في حوالي الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع إنهم شعروا بآثاره.
M'acaben de passar això, un familiar, sembla que hi ha hagut una explosió a la petroquímica (??) Podeu veure l'edifici del 112 (Constantí crec) @tv3cat @324cat @112 @emergenciescat @mossos @bomberscat @Cati_Tarragona @TGNdigital pic.twitter.com/vENqyyU4Yu— 𝐔𝐧𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞𝐝 𝐃𝐮𝐊𝐞 (@UncrownedDuke) January 14, 2020
وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا من السكان أن "يقفلوا أحد المباني ويغلقوا الأبواب والنوافذ"، على الرغم من عدم تسجيل أي سحابة سامة.
Muy preocupados por la explosión que ha tenido lugar en el Polígono Químico Sur de #Tarragona.— Toni Carmona (@toni_carmona_) January 14, 2020
Esperemos que no haya compañeros o compañeras heridas.
Ante todo seguir las indicaciones de seguridad por los canales oficiales. pic.twitter.com/sKU4C1NMpn
كما طلبت من الناس عدم القيادة في المنطقة المجاورة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)