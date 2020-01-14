نتنياهو: إسرائيل تعلم ما يجري في برنامج إيران النووي ولن تسمح لها بالحصول على أسلحة نووية

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو دول أوروبا إلى تفعيل آلية العقوبات التلقائية على إيران، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة صدور التقرير السنوي للاستخبارات الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعلم علم اليقين ما يجري في البرنامج النووي الإيراني، وأنها لن تسمح أبدا لطهران بالحصول على الأسلحة النووية".

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.

هذا ووصفت الخارجية الإيرانية قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل آلية تسويــة الخلافــات في إطار الاتفاق النووي الإيراني بأنه "عمل سلبي"، محذرة من أن طهران سترد ردا جادا

وحازما على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في بيان، اليوم الثلاثاء: "استخدام الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية حل الخلافات ضد إيران يعد عملا سلبيا ونابعا عن ضعف".

وأضاف: "تم الإعلان عن إطلاق آلية تسوية الخلافات وتنفيذ المادة 36 من الاتفاق النووي من قبل الأطراف الأوروبية في وقت كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من طلبت إطلاق تلك الآلية"، مؤكدًا "الإعلان لن يخلق وضعًا جديدًا".

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية في بغداد.