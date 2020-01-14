ظريف: تفعيل أوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تفعيل الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، آلية فض النزاع النووي، لا أساس له قانونيا، وخطأ استراتيجي سياسي.

وأوضحت وكالة "إرنا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن تصريح ظريف قد أدلى به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قائلا إن تصريح ظريف جاء خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلس آنن، في نيودلهي الثلاثاء.

وأكد موسوي أنه تم خلال اللقاء البحث حول أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والظروف الإقليمية، خاصة في أفغانستان.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي، معتبرا تفعيلهم آلية فض النزاع النووي بأنه لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي، سياسيا.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، نيلس آنن، العلاقات مع إيران بأنها مهمة لبلاده، قائلا:

"إن موقفنا هو الدفاع عن الاتفاق النووي ودعمه".

وأوضح نيلس آنن بأن مضمون رسالة الوزراء الأوروبيين الثلاثة لا يهدف إلى تقويض الاتفاق النووي.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصل إلى نيودلهي، مساء اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في المنتدى الخامس للحوار الدولي "رايسينا"، الذي بدأ أعماله، اليوم، ويستمر حتى الخميس بمشاركة وزراء خارجية مختلف الدول.