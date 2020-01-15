خطة البنتاغون: نقل قوات من الشرق الأوسط إلى آسيا لمواجهة الصين

أفادت معلومات صحفية بنية البنتاغون نقل المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا والشرق الأوسط إلى منطقة المحيط الهادئ.

وسيتم ذلك في سياق جهود مواجهة الصين وروسيا. ومن أجل احتواء الخطر المزعوم الآتي من الصين وروسيا سيقيم البنتاغون (وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية) قواعد عسكرية جديدة في منطقة المحيط الهادئ وينقل إليها قوات من أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا طبقا للخطة التي كشف عنها قائد القوات البرية بالجيش الأمريكي، ريان ماكارتي، وفقا لـ"بلومبيرغ".

وتتضمن الخطة تجهيز القواعد المزمع إنشاؤها في جزر قريبة من تايوان والفلبين في المحيط الهادئ بأسلحة الدقة العالية البعيدة المدى ومنها قواذف إطلاق الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.

وفي ظن ماكارتي فإن القوات البرية المزمع نقلها إلى القواعد الجديدة في جزر تقع في المحيط الهادئ "ستشقّ ثغرة" في دفاعات العدو، للقوات الجوية والبحرية.

وتهدف الخطة إلى إحباط مبادرات الصين وروسيا وفقا لقائد القوات البرية الأمريكية.