ألمانيا تصدر حكما على لاجئ سوري بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة مدينة شتوتغارت الألمانية الخاصة بقضايا الإرهاب، حكما على لاجئ سوري بالسجن المؤبد لارتكابه مذبحة في مدينة الطبقة السورية.

قامت المحكمة بإصدار حكمها على الشاب السوري البالغ من العمر 32 عاما، بعد ثبوت تورطه في قتل شخصين والمشاركة في قتل 17 آخرين.

ووفقا لشهادة قدمت للمكحمة فإن الشاب المعروف باسم عبد الجواد، قام بإعدام عدد من عناصر الجيش السوري في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، بعد استيلاء الميليشيات المسلحة على المدينة، بحسب مانشرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت الصحيفة الى أن الحادثة وقعت في عام 2013، عندما سيطر الإرهابيون على مدينة الرقة، وقتلت عناصر "النصرة" 19 عنصرا من الجيش السوري بعد احتجازهم في مستودع نفايات قرب مدينة الطبقة.

كما وأدانت المحكمة ثلاثة سوريين آخرين كانوا أعضاء في "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) وشاركوا في قتل عناصر من الجيش السوري

وذكرت الصحيفة بأن عبد الجواد جاء كلاجئ إلى ألمانيا عبر البلقان، ليدخل ألمانيا ثم إلى بريمن ومنها إلى ليمن بالقرب من هايدلبرغ.