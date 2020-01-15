كارثة القرن الـ21: الولايات المتحدة على شفا الاضمحلال

في تقدير بعض العلماء قد تخرج الولايات المتحدة من حيز الوجود بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ففي ظن علماء الكلية الملكية بلندن وجامعتي كولومبيا وهارفارد فإن ازدياد الحرارة بدرجتين سيقضي على سكان الولايات المتحدة، وذلك لأن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيقتل من سكان الولايات المتحدة حوالي 2000 في السنة حسب EurekAlert.

كما سيزداد عدد الوفيات بسبب مختلف الحوادث ولاسيما حوادث الطرق والسقوط من المباني الشامخة أو الجبال.

وفوق كل ذلك ستكثر حوادث الانتحار لأن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى احتدام الأمراض النفسية وإدمان الكحول.