صحيفة أمريكية تنشر مقطعا مصورا للصاروخين اللذين أسقطا الطائرة الأوكرانية في إيران... فيديو

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقطعا مصورا يعتقد بأنه للحظة إطلاق صاروخين نحو طائرة "بوينغ 737-800" الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية.

المقطع المصور الذي نشرته الصحيفة وادعت بأنه للحظة إطلاق صاروخين نحو الطائرة الأوكرانية، يظهر إطلاق صاروخ وبعد 30 ثانية تم إطلاق الصاروخ الثاني.

بعدها بقيت الطائرة في الهواء لمدة دقيقة تقريبا ومن ثم اشتعلت فيها النيران وبدأت بالسقوط.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز "بوينغ 737" قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.

كما وأكدت هيئة الدفاع المدني الإيراني، وصول خبراء كنديين إلى موقع تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران.

هذا وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، رضا جعفر زاده إنه مع وصول خبراء الطيران الكنديين، عُقد أول اجتماع ثلاثي(إيران وكندا وأوكرانيا) اليوم، وتطرقت الجلسة إلى حيثيات سقوط الطائرة وعملية الحوادث في الأيام القليلة الماضية.