إيران: بعض المواطنين ارتكبوا أخطاء لا تغتفر في وقت أزمة

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بعض المواطنين ارتكبوا أخطاء لا تغتفر في وقت الأزمة.

كما ذكر وزير الخارجية الإيراني، في كلمة له من نيودلهي، "اقتصادنا عانى دون أي ذنب من جانب إيران في العامين الماضيين، نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات".