مؤكدا التزام واشنطن بأمن إسرائيل... بومبيو يبحث هاتفيا مع نتنياهو أنشطة إيران في المنطقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وغرد بومبيو، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً إن المكالمة تناولت أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأكد الوزير الأمريكي "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

.@Netanyahu and I had a productive conversation earlier today in which we discussed recent regional developments. As always, the U.S. commitment to Israel’s security is unwavering. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 14, 2020

وتتهم واشنطن سليماني بـ "إدارة ما تصفه بعمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية والتدخل في سوريا والعراق، فضلا عن التخطيط لهجمات تستهدف أمريكيين".

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعدت العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأمريكي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.