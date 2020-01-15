ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزير قوله "الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أفضل الاتفاقات".

كما ذكر وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سترد على رسالة من 3 دول أوروبية بشأن الاتفاق النووي.

وأدلى ظريف بهذا التصريح في كلمة ألقاها في نيودلهي، حيث يحضر مؤتمرا أمنيا، وبثها التلفزيون الرسمي الإيراني.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن يبدل الاتفاق النووي باتفاقه الخاص لضمان ألا تحصل الجمهورية الإسلامية على سلاح نووي.

وكتب ترامب على "تويتر" يقول إنه اتفق مع جونسون على أن "اتفاق ترامب" ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي مع إيران.