شرطة هونغ كونغ تفكك قنبلة أنبوبية وتعتقل 4 بتهمة تصنيع متفجرات

قالت شرطة هونغ كونغ إنها فككت قنبلة أنبوبية واعتقلت أربعة بتهمة تصنيع متفجرات بعدما داهمت شقة سكنية عثروا فيها على مواد ذات صلة بالاحتجاجات كالأقنعة والمعدات الوقائية.

فتشت الشرطة أيضا منزلا بقرية شمالي المدينة حيث عثرت على أجهزة معملية تشتبه في إمكانية استخدامها لصنع متفجرات. وقال ضابط كبير في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن أعمار المعتقلين تتراوح بين 21 و29 سنة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت الشرطة قد أعلنت عن اكتشافها أسلحة نارية وعبوات ناسفة أكثر من مرة في الشهور الأخيرة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تصاعدت في يونيو/ حزيران بسبب مشروع قانون تم سحبه لاحقا كان يتيح تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية للصين.

وفي بيان منفصل، اليوم الأربعاء، قالت الحكومة إنها ألغت عرض الألعاب النارية المعتاد بمناسبة السنة القمرية الجديدة في ميناء فيكتوريا ذي المشاهد الخلابة، والذي كان مقررا يوم 26 يناير/ كانون الثاني، وذلك "لدواعي الأمن العام".