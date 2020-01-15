روحاني: الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأكد الرئيس الإيراني في كلمة له، اليوم الأربعاء، نقلها التلفزيون الرسمي، أن كل الخطوات، التي اتخذتها إيران للنأي بنفسها عن الاتفاق النووي يمكن الرجوع عنها.

وأشار روحاني إلى أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني لـ"اتفاق ترامب" مستغربة "لأن الرئيس الأمريكي يخرق وعوده دائما".

واتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل، مطالبا بتقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده.

يتبع...