أوكرانيا تطلب من إيران استعادة الصندوقين الأسودين لطائرتها المنكوبة

قال مكتب الإدعاء الأوكراني إنه والأجهزة الأمنية طالبوا السلطات الإيرانية بتسليم كييف الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران؛ حسب "رويترز".

قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو الأسبوع الماضي إن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في وقت سابق الأسبوع الجاري، إنه من المتوقع أن يزور محقق إيراني رفيع المستوى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأضاف دانيلوف في مقابلة مع "رويترز" أن هذا المسؤول سيقرر ما إذا كان مختبر أوكرانيا مناسبا لفك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأسبوع الماضي أم لا.

وتابع بأن إيران سيكون لها الكلمة الفصل بخصوص مكان فك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين.

وعرض دانيلوف تفسيرا لأحد المصادر المبكرة التي أحدثت ارتباكا بخصوص الحادث وهو البيان الذي أصدرته سفارة أوكرانيا لدى إيران في يوم الحادث والذي أشار إلى أن عطلا في المحرك هو سبب الحادث.

وأضاف "لو كنا قلنا مباشرة إنهم أسقطوها فلم أكن على يقين من أنهم سيسمحون لنا بالوصول للحطام أبدا، دعونا نفعل ما كنا نفعله".

قال وزير خارجية أوكرانيا إن الدول الخمس التي قُتل لها رعايا في طائرة أسقطتها إيران، الأسبوع الماضي، ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاديم بريستايكو، قوله، على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة اليوم الاثنين، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقال بريستايكو إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس، "هراء".

كما أكد الوزير الأوكراني أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غرب العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.