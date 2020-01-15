لافروف يلتقي ظريف على هامش مؤتمر أمني في نيودلهي... صورة

جاء هذا اللقاء قبل بدء مؤتمر "Raisina Dialogue" الأمني الذي تنظمه الهند في مدينة نيودلهي، كما نقلت صفحة "بريس تي في" على "تويتر".

#Iran’s FM @JZarif holds talks with his #Russian counterpart #SergeyLavrov on the sidelines of Raisina Dialogue forum in New Delhi pic.twitter.com/i6mHRWEpT5 — Press TV (@PressTV) January 15, 2020

وأدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بتصريح قال فيه إن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 "من أفضل الاتفاقات" في رأيه، كما نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني.