روحاني: لن نستسلم أمام أمريكا وقصف قاعدة عين الأسد دليل على ذلك

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن قصف بلاده لقاعدة "عين الأسد" في العراق، يعني أن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة وستواجهها وسترد على أي اعتداء أمريكي.

قال روحاني، في تصريحات خلال اجتماع الحكومة نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، "قصفنا لقاعدة عين الأسد الأمريكية يعني أننا لن نستسلم أمام أمريكا وسنواجهها وسنرد عليها وعلى أي هجوم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن الجيش الإيراني قصف قاعدة عين الأسد فجر الأربعاء الماضي 8 يناير، والتي تضم قوات أمريكية، ردا على اغتيال واشنطن للقائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأكد روحاني بحسب التلفزيون الإيراني على أن "القوات الأمريكية ليست في أمان بالمنطقة اليوم وقوات الاتحاد الأوروبي ربما تكون في خطر غدا".

وقال الرئيس الإيراني إن "القوات الأجنبية يجب أن تغادر الشرق الأوسط".

وشدد روحاني على أن "الولايات المتحدة جعلت الشرق الأوسط غير آمن ويجب أن تعتذر لطهران عن جرائمها السابقة".