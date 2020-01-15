التلفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني طهران

غادر السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، مساء أمس الثلاثاء، دون إبلاغ الخارجية الإيرانية.

وذكرت وكالة الجمهورة الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن "السفير البريطاني لدى طهران، غادر دون إبلاغ الخارجية الإيرانية، بعد مطالبات من قبل بعض المسؤولين بطرده من البلاد".

وأكدت الوكالة الإيرانية أن "السفير البريطاني توجه إلى لندن في زيارة عادية لا علاقة لها باحتجازه في طهران".

يتبع...