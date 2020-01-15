مجلس صيانة الدستور في إيران: هناك احتمال لإعادة النظر في نتائج أهلية المرشحين

صرح أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، آية الله أحمد جنتي، بأن "النتائج المعلنة حول أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ليست نهائية ولا يزال احتمال إعادة النظر فيها واردا".

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن جنتي تصريحا أدلى به خلال اجتماع أعضاء مجلس صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، قال فيه "إن المرحلة الأولى من دراسة أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في دورتها الحادية عشر قد انتهى العمل منها".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تحدد هوية 123 شخصا من ضحايا الطائرة الأوكرانية بدراسة أهلية المرشحين وفق الوثائق والأدلة الموثقة من المؤسسات القانونية كما أن مجلس صيانة الدستور يصون حقوق الشعب ويبذل قصارى جهوده بهدف الحفاظ على حقوق الجميع لذلك فإن أي اعتراض من قبل مرشح ما يمكن تقديمه للجان الرقابة في المحافظات وتقديم شكوى بهذا الموضوع.

وشدد جنتي قائلا: "إننا نستمع بصدر رحب لجميع الشكاوى والاعتراضات لكننا لا نتأثر بضغوط شخص أو جناح خاص في دراسة أهلية المرشحين".

وأكد أمين مجلس صيانة الدستور أن المجلس لا يولي أي اهتمام بالميول الحزبية في دراسة أهلية المرشحين ويتم تطبيق الشروط القانونية لجميع المرشحين، لافتا إلى أن بين المرشحين الذين تم تأييدهم أو رفضهم شخصيات معروفة من كلا الجناحين السياسيين في البلاد وهو مايدل على حيادية توجهات مجلس صيانة الدستور واستقلاليته.