إيران تتخذ "قرارا تاريخيا" بشأن مشاركة فتيات في بطولة دولية

يشارك منتخب إيران للفتيات بكرة الصالة هذا العام، وللمرة الأولى، في بطولة "كافا" الدولية التي ستقام في طاجيكستان.

وقالت مدربة المنتخب الإيراني، نيلوفر أردلان، إن "بطولة كافا تقام لأول مرة في رياضة كرة الصالة للفتيات بمشاركة منتخبات كل من إيران وأوزبكستان وتركمانستان وأفغانستان والبلد المضيف طاجيكستان"، بحسب وكالة "إرنا".

وبينت أن مبارايات البطولة تقام بشكل دوري وفي مجوعة واحدة خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد أعلن، إن الوقت حان لتسمح إيران بدخول المشجعات إلى الملاعب وتوقع "تطورات إيجابية" بداية من المباراة المقبلة على أرضها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال إنفانتينو، في بيان للفيفا، "نأمل أن يرحب اتحاد كرة القدم الإيراني والسلطات المحلية بمطالباتنا المتكررة بمعالجة هذا الموقف غير المقبول".

وأضاف "موقفنا واضح وصريح، يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران، وحان الآن وقت تغيير الأوضاع".

واستضافت إيران، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول أول مباراة على أرضها بتصفيات كأس العالم 2022.

وكانت إيران قد تأهلت لكأس العالم خمس مرات وشاركت في آخر نسختين منه.