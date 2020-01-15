سريلانكا تستقبل لافروف على طريقتها...صور

استقبلت سريلانكا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحلقة من الورود حول عنقه.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نبأ وصول وزير خارجيتها إلى عاصمة سريلانكا كولومبو.

ووصل وزير الخارجية إلى سريلانكا، ثم اتجه إلى الهند.