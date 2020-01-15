تسجيل
15:12 15 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    البنتاغون

    صحيفة تنشر "رسائل البنتاغون" للرد إذا قرر العراق طرد قواته

    © Sputnik . David B. Gleason
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101357/22/1013572289.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001151044068717-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/

    قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإمكانية قطع 250 مليون دولار، من المساعدات العسكرية للعراق، إذا واصلت الحكومة العراقية تهديداتها بطرد القوات الأمريكية من البلاد.

    ولفتت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاغون" تجهزان خيارات خفض مبلغ 250 مليون دولار، من التمويل، الذي وافق عليه الكونغرس، إضافة إلى أنها ستعيد النظر في حزمة واسعة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، التي لم يتم النظر فيها بعد.

    صواريخ إيران الباليستية
    © AP Photo / Vahid Salemi
    "النقاط العمياء"... كيف اخترقت إيران أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية
    وذكرت الصحيفة أن وزارتي الدفاع والخارجية ناقشتا تمويل المساعدات العسكرية للعراق، خلال مراسلات عبر البريد الإلكتروني، اطلعت عليها، مشيرة إلى أن المراسلات المتبادلة تشير إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، يعمل على قطع تمويل قيمته 250 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية الخارجية للعراق، الذي تم اعتماده في ميزانية العام المالي الجاري.

    وتقول الرسائل، التي كشفتها الصحيفة، إن مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية يخطط لطرح سؤال على مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، عن إمكانية إنهاء طلب بـ100 مليون دولار أخرى، من المقرر وضعها في ميزانية عام 2021، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن الرسائل ربطت ذلك بتطورات الوضع على الأرض في العراق.

    وتقول رسالة أخرى: "إن ذلك لا يمنع الكونغرس من بحث مزيد من الإجراءات الخاصة بالمساعدات العسكرية للعراق، بسبب تغير الأوضاع هناك".

    وتشير الصحيفة إلى أن الرسائل البريدية تؤكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، حتى الآن، وأن مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية، أمروا بمراجعة المساعدات المالية، التي يمكن تعليقها أو إعادة توجيهها إلى شيء آخر، في حالة طلب العراق من القوات الأمريكية مغادرة البلاد نهائيا".

    وذكرت إحدى الرسائل الإلكترونية، بين الخارجية والبنتاغون، أن وزير الخارجية مايك بومبيو أصدر توجيهات لإعادة تخصيص تمويل المساعدات العسكرية للعراق، إلى أغراض أخرى، أو لمكان آخر، بحسب الصحيفة.

    وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بصورة مستمرة المساعدات العسكرية الأجنبية، للتأكد من توافقها مع أهداف السياسة الخارجية، لتحقيق الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

    وأضاف المسؤول الأمريكي: "حتى الآن، لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية للعراق"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها لم تحصل على تعليق من المسؤولين العراقيين على هذا الأمر".

    وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5300 جندي.

    ويتطلب قطع المساعدات العسكرية للعراق، التي وافق عليها الكونغرس، إلى موافقة ترامب، إضافة إلى الكونغرس، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل حاليا لاتخاذ كل الخطوات اللازمة.

    وصوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، على قرار يطالب بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قرب بغداد، يوم 8 يناير.

    انظر أيضا:

    إخراج القوات الأمريكية من العراق... رغبة أم واقع؟
    سقوط سبع قذائف "مورتر" على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق
    الحكومة العراقية: لن نوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في البلاد
    "كتائب حزب الله" تتوعد القوات الأمريكية في العراق
    الكلمات الدلالية:
    إدارة ترامب, البنتاغون, القوات الأمريكية, العراق, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان المصابيح الصينية في موسكو
    مهرجان المصابيح الصينية في موسكو
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك