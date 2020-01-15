خامنئي يؤم صلاة الجمعة في طهران لأول مرة منذ 8 أعوام

أعلنت لجنة صلاة الجمعة في طهران أن قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة هذا الأسبوع 17 يناير/ كانون الثاني في طهران.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية: "سيؤم المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجمعة المقبلة بمصلى الإمام الخميني في طهران، وذلك لأول مرة منذ 8 أعوام".

وأصدرت لجنة إقامة صلاة جمعة طهران بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: "على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية وفي طليعة الخطوة الثانية للثورة، فإن صلاة الجمعة هذا الأسبوع ستكون بأمامة سماحة آية الله الخامنئي وبحضور حماسي للشعب الواعي والثوري في مصلى الإمام الخميني، وسيعرض خلالها الشعب الإيراني المؤمن والشامخ مرة أخرى، مشاهد من التضامن والمجد والعظمة".

— جاده إيران (@jadehiran) January 14, 2020

وكانت "آخر صلاة جمعة أمها علي خامنئي في طهران تعود إلى 3 فبراير/ شباط 2012، حيث تحدث حول موضوع الصحوة الإسلامية وقضايا تونس ومصر، وخطبة باللغة العربية الموجهة إلى شعبي هذين البلدين اشتهرت في تلك الأيام".