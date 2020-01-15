خروج رائدتي الفضاء الأمريكيتين إلى الفضاء المفتوح لاستبدال مدخرات المحطة الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، أن رائدتي الفضاء الأمريكيتين، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، بدأتا بخروج مخطط له إلى الفضاء المفتوح لاستبدال مدخرات خارجية لمحطة الفضاء الدولية.

موسكو - سبوتنيك . ووضعت كوك ومائير بدلاتهما الفضائية في وضعية التغذية الكهربائية المستقلة، في تمام الساعة 06:35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:35 بتوقيت موسكو). واعتباراً من هذه اللحظة، يتم حساب فترة التواجد في الفضاء المفتوح، والتي من المقرر أن تستمر 6 ساعات ونصف الساعة.

وعملت كوك وماير بالفعل خارج محطة الفضاء الدولية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كأول امرأتين في التاريخ تخرجان إلى الفضاء المفتوح. ومن المخطط أن تقوم رائدتا الفضاء بجولة فضائية أخرى لاستكمال عملهما في 20 كانون الثاني/يناير.

وكانت رائدة الفضاء السوفياتية، سفيتلانا سافيتسكايا، أول امرأة تخرج إلى الفضاء المفتوح عام 1984.

ويوجد في الوقت الحالي، على متن محطة الفضاء الدولية طاقم مكون من الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوشكا، والأمريكي، أندرو مورغان، بالإضافة إلى الإيطالي لوكا بارميتانو.