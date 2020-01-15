ألمانيا تداهم مكاتب ومنازل من تشتبه في أنهم جواسيس للصين

قال الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، إن الشرطة داهمت مكاتب ومنازل في بروكسل وفي أرجاء ألمانيا في إطار قضية تتعلق بثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم جواسيس لحساب الصين.

وكان أحد المشتبه فيهم وهو ألماني يعمل حتى عام 2017 دبلوماسيا بارزا في مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي وتولى منصب سفير للاتحاد الأوروبي عدة مرات، كما نقلت وكالة "رويترز" عن مجلة دير شبيغل، التي كانت أول من أورد أنباء المداهمة.

والقضية هي الأولى منذ عدة سنوات التي تتضمن مزاعم ملموسة بأعمال تجسس تقوم بها الصين ضد ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف في أوروبا والغرب بشكل عام من تكثيف الصين لأنشطة التجسس على مستوى العالم في إطار سعيها لمد نفوذها السياسي بما يعادل وزنها الاقتصادي.

وتتعرض ألمانيا ودول أوروبية أخرى لضغوط من الولايات المتحدة لاستبعاد شركة هواوي الصينية الحكومية لمعدات الاتصالات من عطاءات شبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة.

وقال ماركوس شميت المتحدث باسم الادعاء الاتحادي الألماني: "يمكنني أن أؤكد أننا نجري تحقيقا في نشاط عميل مخابرات".

ونُفذت المداهمات في بروكسل وبرلين وفي ولايتين في جنوب ألمانيا هما بادن- فرتمبرغ وبافاريا وهما مركزان رئيسيان لصناعات التكنولوجيا الحديثة في ألمانيا.

وذكرت المجلة أن الدبلوماسي السابق تولى عدة مناصب مرموقة في مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وأضافت المجلة أنه بعد تركه العمل في الاتحاد الأوروبي عمل مع جماعات ضغط.

ويعتقد أنه زار الصين. ورفض الادعاء الكشف عن أسماء المشتبه بهم الثلاثة أو وظائفهم.