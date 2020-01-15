مسلح يقتل طالبا أمام مدرسة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية

قُتل طالب واحد على الأقل برصاص مسلح أمام مدرسة بلير الثانوية بولاية تكساس الأمريكية، مساء الثلاثاء، وطلبت الشرطة من الطلاب بتجنب التواجد في محيط المدرسة لحين التحقيق في الحادث ورغم اعتقال منفذ الاعتداء.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن طواقم الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث، وشوهدت وهي تنقل أحد الطلاب المصابين على نقالة إلى سيارة إسعاف، فيما أكد المسؤولون وفاة الضحية، دون تقديم أي معلومات أخرى غير أن الفصول الدراسية ستستمر دون توقف.

ورغم تأكيد المسؤولين وقوع الحادث، لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وتضاربت التقارير الإعلامية حول ما إذا كان المسلح اقتحم المدرسة أم أنه أطلق النار خارجها، ونصحت السلطات الأمنية السكان في المنطقة المحيطة بالمدرسة بالبقاء داخل منازلهم.