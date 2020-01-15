الرئيس الإيراني: ترامب نفذ رغبة السعودية وإسرائيل بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن السعودية وإسرائيل حرضتا ترامب على الخروج من الاتفاق النووي.

وبحسب "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، دعا روحاني في كلمة له خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، أوروبا من جديد إلى الاتفاق النووي، محذرا من اتخاذ أي خطوات خاطئة قد تضرر بها.

وأشار إلى أن أوروبا لم تفعل شيئا إزاء خروج الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية عديدة منها المناخ ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو بسبب ضعفها وخوفها.

وعن اغتيال قاسم سليماني، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده سترد على اغتياله بإخراج أمريكا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن".

وأضاف أن "التوتر الأمني في المنطقة ليس في صالح العالم وليس في صالح أوروبا وليس في صالح آسيا".

وأكد روحاني أن "أمريكا هي المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق إيران في الحرب المفروضة وفي العقوبات المفروضة على شعبها".

وتابع قائلاً: "أخطأتم في المنطقة وأخطأتم في العقوبات وأخطأتم في اغتيال قاسم سليماني، اليوم جنود أمريكا في خطر وغدا جنود أوروبا".

وحول استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ، قال روحاني: "لقد كان هذا الحدث غير متوقع ولم نكن نتصور بأن يحدث مثل هذا الخطا وبطبيعة الحال فإن من ارتكبوا الخطأ هم المدافعون دوما عن أمن البلاد".