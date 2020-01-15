تسجيل
18:33 15 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث

    هل تسمح الولايات المتحدة للعراق بامتلاك منظومة "إس 400" وما تداعيات ذلك؟

    © Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104341/83/1043418304.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001151044072296-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3-400%D8%8C-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%84%D9%83%D8%9F-/

    أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي أن بلاده كانت بصدد إجراء محادثات مع روسيا للحصول على منظومة "إس 400"، لكن الأزمة السياسية واستقالة رئيس الوزراء أوقفت المفاوضات.

    وجاء الرد الأمريكي على لسان نائب مساعد وزير الخارجية جوي هود، والذي قال بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على العراق في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية.

    حقيقة شراء "إس 400"

    ويرى المحلل والباحث السياسي الدكتور علي التميمي في حديث مع "سبوتنيك" بأن هذه العملية في حال كانت حقيقية فهي ستعود بالفائدة على العراق، ويقول: لقد قرأت الخبر في الإعلام، وأرى بأن هذا التوجه إيجابي جدا، لأنه يعطي للعراق خيارات حيث أن الجيش العراقي متعود على العقيدة والسلاح الروسي العسكري، ومن حيث الأسعار والتكلفة والتعاقد مع الشركات الروسية، ومن المعروف أنك عندما تكون أمام عدة خيارات في الشراء متاحة، وأنت تختار الأفضل والأنسب والأقل كلفة والمريحة على المدى البعيد.

    ويتابع: لذلك أرى أن تنوع مصادر السلاح بالنسبة للعراق أمر جيد جدا، وخصوصا التعامل مع روسيا، لأن ذلك سيعطيه أريحية وتساعد الجيش العراقي على بناء العقيدة الأصيلة التي بني عليها أساسا، فمنذ تأسيس الجيش العراقي بني على العقيدة الإشتراكية، وأغلب معداته في السابق كانت من الاتحاد السوفيتي.

    وتحدث الخبير والمحلل الاستراتيجي العراقي أحمد الشريفي لوكالة "سبوتنيك" عن هذا الموضوع، وقال: نعم هناك توجهات لدى العراق، ولكن هذه التوجهات لا تمثل المؤسسة الرسمية، وهذه التوجهات صدرت بعد أن قامت جهات بتوجيه ضربات للحشد الشعبي، فتعالت الأصوات من قبل الحشد بضرورة شراء منظومة دفاع جوي، لعدم اختراق سيادة المجال الجوي العراقي.

    وأكمل: لكن الحشد الشعبي في طبيعة تركيبته بشكل أو بآخر لا يمثل المؤسسة العسكرية واستراتيجية الدولة في مسألة التسليح، فضلا عن أن هناك اتفاقية مع الولايات المتحدة تلزم العراق على أن تكون العقيدة التسليحية في العراق غربية، وإذا كان هناك رغبة بتنوع السلاح فهي مشروطة بأن تكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

    ويواصل: الولايات المتحدة هي بشكل أو بآخر تمسك بملفات التسليح، وفي تقديري هناك توجه ولكن هذا التوجه مقيد، لأنه ليس من مصادر رسمية، كما أنه مقيد بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

    العقوبات الأمريكية

    وحول ماهية العقوبات التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على العراق يقول المحلل العراقي علي التميمي: العقوبات التي قد تفرضها أمريكا ليست دولة، فالعقوبات الدولية تصدر بقرار من مجلس الأمن الدولي، لكن العقوبات ستكون فردية من قبل الولايات المتحدة، وهي تخص أمور التحويل وقد يكون هناك منع دخول أشخاص إليها، لكن لا تستطيع كعقوبات دولية.

    ويكمل: اليوم العالم منفتح، وقد ولى زمن الأحادية وزمن القطب الواحد، ولم تعد الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القوية في العالم.

    أما الباحث الاستراتيجي أحمد الشريفي فيعتقد أنه من الصعب فرض عقوبات على العراق، ويقول: اسبتعد أن تكون هناك عقوبات، لكن الولايات المتحدة ستتجه باتجاه تقليل التعاون في المجال العسكري، وتقليل الدعم اللوجستي أو إيقاف النفقات أو برنامج التدريب، وستذهب الولايات المتحدة باتجاه هكذا خيارات للضغط على العراق.

    الرد العراقي

    يعتقد المحلل السياسي الدكتور التميمي بأن العراق قادر على الرد على هذه العقوبات، وذلك بتنويع مصادره وعلاقاته، ويبين: العراق يستطيع أن يرد كما ردت إيران وكما تصرفت دول أخرى، بأن لا يكون اعتمادها على جانب واحد، وبأن توسع علاقاتها بدول أخرى، وأن تنوع مصادر الشراء والتجارة، والإنفاق الاستثماري، وبالتالي ستكون بعيدا عن آثار هذه العقوبات.

    ويكمل: الولايات  المتحدة تلوح بالعقوبات على جهة ما عندما تجد نفسها محتاجة لها، أما عندما لا تكون بحاجة لهذه الدولة أو الجهة ولديها اقتصاد فبرأيي بأن ذلك سيبعد شبح العقوبات أو يزيل أثارها.

    أما الباحث أحمد الشريفي فيرى أن الرد سيكون مقيدا بالولاءات البعيدة عن القرار الوطني، ويوضح: لو كانت الحكومة العراقية تتحرك بموجب الحاجة الوطنية، وبموجب الرؤى والاستحقاقات والتوجهات للمراحل،  ولكن للولايات المتحدة لها قدرة على التأثير، وأكبر مثال على ذلك مصر فهي حليفة للولايات المتحدة، ولكن لديها خيارات متعددة وعندها العديد من مصادر السلاح.

    ويكمل الشريفي: في العراق هناك مشكلة أن القرار السياسي متأرجح بين الولاء للولايات المتحدة وإيران، وتفسر الرغبة في الكثير الأحيان بالانفتاح على السلاح الشرقي وخصوصا الروسي بأنه ولاء لإيران، وليس لمقتضيات المصلحة الوطنية.

    ويضيف: لذلك يكون القرار متردد في هذا المجال، وإذا كان القرار وطنيا نستطيع القول أننا مخيرين ولسنا مقيدين، ولكن تأرجح الخيارات من حيث الولاء هو الذي جعل الإرادة العراقية مقيدة بالالتزامات الأمريكية، وغياب الخيار الوطني هو الذي يجعلنا غير قادرين على تنويع مصادر السلاح.

    وجهة نظر روسية

    ومن الناحية الروسية يرى المحلل السياسي والخبير العسكري الروسي إيفان كونوفالوف في لقاء مع "سبوتنيك" بأن الأمريكيين لا يستطيعون إيقاف العراق، بل يمكن تعزيز العقوبات الحالية فقط،

    ويتابع: العلاقات ساءت بين العراق والولايات المتحدة بعد اغتيال قاسم سليماني، بعملية على أراضي العراق، وطالب عندها البرلمان العراقي القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، بينما طالب ترامب بدفع ثمن وجود القوات الأمريكية والقاعدة التي بنوها.

    وعن العقوبات التي قد يفرضها الأمريكيون يقول كونوفالوف: أحداث اليوم المحيطة بشراء مجمع "إس 400" ستؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، وإذا حاول الأمريكيون إحباط عملية الشراء هذه عن طريق إغلاق حسابات الدولار العراقي، فمن غير المرجح أن تنجح. يمكن للعراق أن يذهب إلى الحساب بالعملات الوطنية، كما يحدث بالفعل في الهند، الصين، ويستعد في تركيا.

    ويختم حديثه: قد يحاولون زيادة الضغط على العراق، لكن بعد ذلك سيتعين عليهم بالتأكيد سحب قواتهم من العراق، وإذا غادر الأمريكيون العراق، فإنهم سيوقعون على أن غزوهم في عام 2003 قد ذهب سدى. أن جنودهم ماتوا دون جدوى، كل هذا كان دون معنى لسنوات عديدة .

    انظر أيضا:

    خبير استراتيجي: الحكومة العراقية تضغط على الولايات المتحدة بعقد صفقات مع روسيا والصين
    الكلمات الدلالية:
    عقوبات, إس 400, نظام دفاع جوي, روسيا, الولايات المتحدة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جنود من وحدة البنادق الآلية في تدريب التزلج في منطقة كيميروفو
    التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك