الادعاء الفرنسي يحقق مع وزيرة سابقة لهذه الأسباب

أعلن الادعاء الفرنسي المعني بالقضايا المالية، فتح تحقيق أولي، في استخدام وزيرة البيئة السابقة سيجولين رويال، لأموال في إطار دورها كسفيرة للقطبين الشمالي والجنوبي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن رويال، تستفيد من أموال وزارة الخارجية الفرنسية بوصفها سفيرة لبلادها لدى القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية (أنتركاتيكا).

ولفتت الوكالة إلى قول الادعاء إن "التحقيق يهدف إلى التحقق من كيفية استخدام رويال للمال بعدما ذكرت المجموعة الإعلامية "فرانس إنفو" في نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه استخدم في الدفع لمستشارين ليسوا على صلة بعملها كسفيرة".

وأضافت: "قالت رويال في نوفمبر الماضي، إن تقرير "فرانس إنفو" يشتمل على افتراءات وأدلة زائفة"، وكتبت على "تويتر"، ردا على أنباء فتح التحقيق اليوم الأربعاء: "لا شيء جديد".

ولفتت وزيرة البيئة السابقة سيجولين رويال، إلى أنها ستدلي بالمزيد عن القضية لاحقا، من خلال صفحتها على "فيسبوك".