وسط مخاوف من انسحاب أمريكا من الساحل الأفريقي...وزيرة الجيوش الفرنسية تزور واشنطن

قالت فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها ستسافر إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة لبحث الدعم الأمريكي العسكري للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي وسط مخاوف متزايدة من انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

وأكدت بارلي في تصريحات للنواب: "نعتمد حقا على دعم الولايات المتحدة المهم لنجاح هذا الجهد المشترك"، في إشارة إلى العمليات الفرنسية والأفريقية في المنطقة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابعت قائلة: "سأكون في العاصمة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لتعزيز الانتشار الحالي".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في الـ26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها ضد مجموعات إرهابية.

يذكر أن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لها وجود عسكري كبير وتشن عمليات لمكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع جنوبي الصحراء الكبرى.