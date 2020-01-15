بيلوسي تنشر قائمة "المدراء الـ7" لـ"عزل ترامب"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، آدم شيف، سيقود فريقا من 7 ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب، خلال إجراءات عزله، في مجلس الشيوخ.

وتم تعيين آدم شيف، رئيسا لفريق محاكمة ترامب، في قرار لمجلس النواب من المتوقع إقراره، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

ونشرت بيلوسي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أسماء قائمة مدراء العزل، التي وافق عليها مجلس النواب، وتشمل 7 أسماء، في مقدمتهم شيف، الذي يتولى رئاسة لجنة المخابرات بالمجلس.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

وفي تدوينة أخرى، نشرت فيديو لها مع مدراء العزل، الذين قالت إنهم سيديرون عملية عزل الرئيس، التي سيتم إحالتها إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، حزب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، الذي تتزعمه نانسي بيلوسي، النائبة الديمقراطية، فإن الجمهوريين يمتلكون الأغلبية في مجلس النواب، المنوط به اتخاذ قرار العزل، ليصبح ساريا.

Watch as the House’s impeachment managers are introduced. These Representatives are tasked with presenting the case for impeachment during the upcoming Senate trial. #DefendOurDemocracy https://t.co/hjmMlEaksO — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

لكن ذلك يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وهو ما يعني موافقة كل الديمقراطيين وحوالي 20 عضوا من الجمهوريين.

ويتهم الديمقراطيون دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وتعطيل عمل الكونغرس، وتعد محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أبرز القضايا، التي تم الاستناد إليها في إجراءات عزله.