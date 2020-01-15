الرئاسة التركية: أردوغان وترامب ناقشا الوضع في ليبيا

أعلنت الرئاسة التركية ان الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا

أنقرة- سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان" أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتم خلال المحادثات مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك الوضع الحالي في ليبيا والأحداث في المنطقة."

هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، يوم الإثنين محادثات ليبية مع ممثلي الاتحاد الروسي وتركيا للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار قبل الشروع في الحلول السياسية. وانتهت المحادثات بتوقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فتيز السراج على الاتفاق، فيما غادر قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر ، موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

في غضون، أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة: "قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول".

وفقا لمجلس الوزراء، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".