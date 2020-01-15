شاهد كيف احتفل وزير الطاقة الإسرائيلي بتصدير الغاز لمصر... فيديو

احتفل وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، ببدء تصدير بلاده للغاز إلى مصر.

وظهر شتاينتس في مقطع فيديو، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير غولدمان، مرتديا الزي الرسمي للعاملين في قطاع البترول، وممسكا بأسطوانة ضخ الغاز.

يوم تاريخي: بدأ اليوم ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر. https://t.co/F8JAzOGZFq — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 15, 2020

وعلق عوفير غولدمان على الفيديو بكتابة "يوم تاريخي: بدأ اليوم ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر".

ومن جانبه قال الوزير الإسرائيلي شتاينتس في الفيديو: "أنا فخور جدًا بتدوير هذه الأسطوانة والسماح لأول مرة بتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، هذه لحظة تاريخية واحتفالية، تصبح فيه إسرائيل قوى إقليمية في مجال الطاقة".

وأضاف: "أنا متأكد أن هذا مهم ليس فقط اقتصاديا، ولكن يساهم أيضا في تعزيز علاقات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

​وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل قد أعلنا في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، إن "هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، وذلك حسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وذكر البيان أن "هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

يأتي ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليار أخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ15 المقبلة.