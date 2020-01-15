كوبا لمواطنيها: عليكم الاستعداد فلدينا مشكلة عويصة

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أسطوانات الغاز ستكون نادرة ،سواء لمن يشترون الاسطوانة مدعومة بـ30 سنت أو الذين يشترون الغاز بأسعار السوق بأكثر من 10 أضعاف.

وتعتمد الكثير من المنازل في كوبا على أسطوانات الغاز، كما تعد المواقد الكهربائية والسخانات نادرة وباهظة الثمن بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

#CUBA: The government is warning citizens to prepare for shortages of cooking gas due to the Trump administration sanctions on the island. pic.twitter.com/CQSHT5IvLN — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) January 14, 2020

وذكرت الحكومة في إعلان، أن فرض عقوبات من جانب الإدارة الأمريكية ضد شركة الطاقة الكوبية الحكومية، أجبر السلطات على إلغاء المشتريات المخططة للغاز النفطي المسال.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا وتجاريا على كوبا، بدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1960، عقب عامين من قيام الثورة الكوبية، ويعد أطول حصار في التاريخ الحديث.