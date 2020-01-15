أوكرانيا تعلن عن إجراء مناورات عسكرية مع "الناتو" في البحر الأسود

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا وحلف الناتو سيجريان في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تدريبات مشتركة تحت اسم "الاستقرار المتين 2020" لحماية البنية التحتية الحيوية في منطقة البحر الأسود.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة، أنه تم توقيع وثيقة بهذا الصدد، من قبل نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي، دميتري كوليبا، والسفيرة بيتينا كادينباخ، نائب الأمين العام للناتو للشؤون السياسية وسياسة الأمن.

ونقل البيان عن كوليبا قوله: "نحن بحاجة إلى مزيد من المناورات والتدريبات وإجراءات أوسع نطاقاً مع الناتو. واليوم نخطو خطوة جديدة في هذا الاتجاه. المناورات مهمة أيضًا لتطوير نظام استقرارنا الوطني في مواجهة التهديدات الهجينة".

وأوضح البيان أن التدريبات ستجري في الفترة 5-9 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 في أوديسا، حيث "سيقوم المشاركون من أوكرانيا ودول "الناتو" بالتدريب على طرق اتخاذ إجراءات في حالات الأزمات التي قد تنشأ في منطقة البحر الأسود، والهدف من ذلك هو الاستجابة السلسة، وفي الوقت المناسب وبكفاءة، للهجمات الإلكترونية والهجمات على الموانئ بهدف الاستيلاء على طرق النقل والتهديدات الأخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 متخصص سيشاركون في التدريبات، وستقوم مدرسة البحرية العليا الأميركية بتقييم تفاعل المشاركين.

وفي نيسان/أبريل 2019، وافق ممثلو دول "الناتو" في واشنطن، على تدابير لدعم أوكرانيا وجورجيا في البحر الأسود. وعلى وجه الخصوص، تنص هذه التدابير على إجراء المناورات والتدريبات وتبادل المعلومات ودخول سفن "الناتو" في موانئ حوض البحر الأسود، وتهدف هذه التدابير أيضا إلى زيادة اطلاع "الناتو" على الوضع في البحر الأسود.