المدعي العام لـ"الجنائية الدولية": التحقيق في مقتل سليماني ليس من اختصاص المحكمة

علق مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية استهدفت سيارته في العراق.

واشنطن - سبوتنيك . وصرح مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بأنه ليس للمحكمة اختصاص في التحقيق في مقتل قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نود الإشارة إلى أن الدول المعنية بالحادث، سواء كانت إيران أو العراق أو الولايات المتحدة، ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تقبل اختصاصها وفقًا للمادة 12.3 من نظام روما، وبالتالي، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في موضوع القضية".

وأعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله سيد إبراهيم رئيسي، اعتزام بلاده التقدم بشكوى في المحافل الدولية لمقاضاة الرئيس الأمريكي على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأضاف رئيسي في اجتماع كبار المسؤولين القضائيين، الاثنين الماضي، أن "اغتيال سليماني يشكل انتهاكا لجميع القوانين، سيتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات، ويجب مقاضاة ترامب باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائيا"، وفقا لوكالة "تسنيم".

وأضاف: سيتم مقاضاة الرئيس الأمريكي، سواء خلال فترة ولايته أو غير ذلك، وينبغي متابعة هذه القضية ولن نتركه، ويجب محاكمته دوليا.