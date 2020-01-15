ألبانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في ألبانيا، جنت كاكاج، أنه تم طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن ذلك جاء بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني، وأن ألبانيا تستضيف مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.

وذكر القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدبلوماسيين هما، محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست.

وأشار إلى أن السلطات الألبانية طردتهما "لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي"، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس، وفقا لرويترز.

وقال كاكاج: "طُلب من ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".

وكانت ألبانيا طردت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي". وقالت إيران في ذلك الوقت إن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.