ماكرون: أخبرت اليابان أن ظروف احتجاز كارلوس غصن ليست مرضية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، أكثر من مرة أن ظروف اعتقال رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، ليست مرضية.

وأشار ماكرون في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إلى انه سبق وتحدث مع رئيس الوزراء الياباني، بشأن الظروف التي تم فيها احتجاز كارلوس غصن.

وقال ماكرون: "أخبرت آبي عدة مرات، أن ظروف احتجاز كارولس غصن واستجوابه لا تبدو مرضية بالنسبة لي".

وتابع قائلا "دوما ندافع عن المصالح الفرنسية المرتبطة بقضية رينو-نيسان التي ينظرها القضايا الياباني".

وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، قد قال في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية قبل أيام: "كل الاتهامات الموجهة ضدي كانت ملفقة".

وأردف بقوله "وصلت إلى اعتقاد خالص أنه لا يوجد دفاع أو عدالة في اليابان".

وأشار إلى أن "القضية برمتها كانت ملفقة من نيسان والمدعي العام الياباني وجزء من الحكومة اليابانية".

وكانت لبنان قد ألمحت إلى إمكانية إسقاط منع السفر الصادر بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة "نيسان" اليابانية.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن لبنان قد يُسقط قرار منع السفر بحق كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان"، ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان خلال 40 يوما.

وفي الشهر الماضي، فر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، وكان في انتظار محاكمة في تهم تربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

وأثار فراره المثير التوتر بين اليابان ولبنان. وانتقد غصن النظام القضائي الياباني خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين، يوم الأربعاء، مما دفع وزيرة العدل اليابانية لرد علني قوي ونادر.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مع اليابان.

وقال سرحان في بيان إنه "التقى بالسفير الياباني لدى لبنان وأكد أهمية العلاقة بين البلدين".