ترامب: واشنطن وبكين ستبدآن قريبا جدا التفاوض بشأن "المرحلة 2" من الاتفاق التجاري

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاق التجارة مع الصين يتضمن حماية قوية جدا للملكية الفكرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع على مع رئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكينت، أنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة 2، بحسب ما نشره البيت الأبيض.

LIVE: POTUS Signs the Phase One Trade Agreement! https://t.co/teqGqjdgeZ — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2020

وأشار ترامب إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك مرحلة ثالثة في اتفاق التجارة مع الصين، وأن كل الرسوم الجمركية سترفع حال الانتهاء من المرحلة 2.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن "الصين والولايات المتحدة ستبدآن قريبا جدا التفاوض بشأن المرحلة 2"، مشيرا إلى أن اتفاق التجارة يتضمن آلية كاملة للإنفاذ.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.