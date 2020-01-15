إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

أفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء أمريكية، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، بوقوع إطلاق نار داخل القاعدة الجوية الأمريكية "ماكغي تايسون" في ولاية تينيسي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة "نوكسفيل" أن قوات الأمن تستجيب حاليا لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني "ماكعي تايسون" الجوية.

وأوضح بقوله إن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة حاليا، خاصة وأنها تستجيب حالة إطلاق النار لا تزال نشطة.

#BREAKING: McGhee Tyson Air National Guard Base is on lockdown after reports of shots fired https://t.co/aWiQXY3hcW — #WVTM13 (@WVTM13) January 15, 2020

​وتعد القاعدة الجوية هي موقع هام تتزود منه الطائرات العسكرية بالوقود الجوي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مطار ماكغي تايسون، بيكي هاكابي: "لم نتأثر حتى الآن بواقعة إطلاق النار، ولا يوجد أي تأخيرات في الرحلات الجوية حتى الآن".

I’m standing outside McGhee Tyson Air National Guard Base in Alcoa, TN, which was locked down after someone reported seeing a suspicious person with a rifle. NO confirmed reports of shots fired. There’s a large police presence, with multiple armored vehicles going in the gates. pic.twitter.com/BPTRJL2MJl — Travis Dorman (@travdorman) January 15, 2020

​وأفادت الشرطة الأمريكية بأنها تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة للمنطقة المحيطة بالقاعدة، فيما أشار المتحدث باسم القاعدة الجوية، ترافورز هورست بأن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

وقال الحرس الوطني في ولاية تينيسي إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات، فيما أشارت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية إلى أن شهود عيان شاهدوا شخص محتمل أنه مطلق النار يمسك بندقية ويهدد بها المتواجدين في القاعدة.