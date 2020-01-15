رسالة من الرئيس الصيني إلى ترامب بعد توقيع اتفاق التجارة

أبلغ الرئيس الصيني نظيره الامريكي دونالد ترامب في رسالة، أن اتفاق التجارة يظهر أن الصين وأمريكا يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.

وبحسب "رويترز" أبلغ الرئيس الصيني ترامب في الرسالة أنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بطريقة عادلة، مضيفاً أنه "يجب على الجانبين تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي".

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاق التجارة مع الصين يتضمن حماية قوية جدا للملكية الفكرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع مع رئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي، على المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين، أنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة 2، بحسب ما نشره البيت الأبيض.