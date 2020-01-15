وزير الخارجية التركي: رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار "أغضب الروس"

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" : "لم يكن هناك وقف لإطلاق النار بسبب موقف حفتر السلبي. كان هناك اختلاف في الرأي حول الترجمة العربية للنص. وكانت هناك مفاوضات حول النص الإنجليزي".

وأضاف: "بعد الوصول إلى هذه النقطة، طلب حفتر من الروس بعض الوقت. ثم قال "امنحنا وقتًا حتى صباح الغد". وعرفنا أنهم غادروا روسيا في الصباح".

وتابع: "لم تكن هناك مشكلة في محتوى النص. قالوا يومين، لنرى ما سيحدث غدًا". "على الرغم من وجود توافق في الآراء بشأن النص، فإن انطباعنا بعد عدم التوقيع هو أن حفتر يبحث عن حل عسكري بدلاً من الحل السياسي".

وأضاف الوزير التركي: "آمل ألا يخرقوا وقف إطلاق النار في الفترة المقبلة. لقد اختبرنا هذا كثيرًا في سوريا. نأمل أن لا يتحول الوضع إلى صراع، كما حدث من قبل. هناك اتفاقية ثنائية وقعناها مع الحكومة الليبية وقعناها الآن. وهناك تبادل المعلومات في ذلك. وهناك تدريب. وهناك أنشطة تدريبية بين الجنود. وبصرف النظر عن ذلك، فإن عملنا هو تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنهاء الصراعات".

وأضاف مولود تشاووش أوغلو: ينبغي أن يستمر وقف إطلاق النار لكي ينجح مؤتمر برلين.

وقالت تركيا اليوم الأربعاء إن "من السابق لأوانه القطع بما إذا كان وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار بعدما رفض خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) توقيع اتفاق هدنة ملزم خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع".