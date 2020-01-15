وزير الخارجية التركي: مصر بدأت تتصرف بعدوانية بعد اتصالاتنا مع روسيا بشأن ليبيا

علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على مداهمة مكتب وكالة الأناضول في القاهرة.

أنطاكيا - سبوتنيك. واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مصر بالتصرف بعدوانية تجاه تركيا، بعد بدء الأخيرة اتصالات مع روسيا بشأن ليبيا

وجاء ذلك تعلقيا على مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف 4 من العاملين به.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" تعقيبا على مداهمة المكتب "مصر بدأت تتصرف بعدوانية بعد اتصالاتنا مع روسيا بشأن ليبيا".

وحول ليبيا، قال أوغلو إن "رفض قائد الجيش الليبي خليفة حفتر للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو أغضب الروس".

وأضاف أوغلو "نولي أهمية لمؤتمر برلين، لكن ينبغي أن يستمر وقف إطلاق النار لكي ينجح المؤتمر"