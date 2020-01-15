روحاني: سليماني كان حارسا للحدود الإيرانية ونبراسا للشهادة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن قائد "فيلق القدس" الراحل، قاسم سليماني، " كان حارسا للحدود الإيرانية وقد قتل غدرا وكان نبراسا للشهادة".

وأضاف روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء "علينا أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة" بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وتابع "بالرغم من الظروف الصعبة التي نقضيها ولكن في مثل هذه الأوضاع تنبع الإمكانيات لخلق فرص كبيرة".

وأكد روحاني "علينا أن نقاوم ونقف صامدين أمام الأحداث التي حصلت في إيران وعلى شعوب المنطقة أن تعمل على طرد القوات الأمريكية من المنطقة".

وفيما يتعلق بقضية الطائرة الأوكرانية قال الرئيس الإيراني: "الذين ارتكبوا خطأ الطائرة هم ذاتهم يدافعون بكل ما لديهم من قوة عن الوطن".

وأشار إلى أن "قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية كانت مؤلمة لنا جميعا وكل مؤسسات الدولة تشارك في التحقيقات بشأن إسقاطها واتخاذ الخطوات الملائمة".

وشدد على أن "هذا الخطأ لايمكن التغاضي عنه وهو خطأ مؤلم، ونحن نعتذر عن التأخير في الإعلان عن هذا الخطأ".

وفيما يتعلق بضرورة خروج أمريكا من المنطقة، قال: "نطالب الأمريكان بالخروج من المنطقة لأن هذا يصب في صالح الجميع".

وقال "الأمريكان قتلوا مئات المرضى في إيران بسبب الحصار ومنع دخول الأدوية، ولن ننسى الأحداث التي تسببت بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا في الحرب المفروضة".

وبالنسبة للاتفاق النووي قال روحاني: "كل ما عملناه في المجال النووي كان بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن مستعدون للعودة الى الاتفاق إذا ما عاد الأوروبيون".

وأضاف "ندعو أوروبا للعودة الى الإتفاق النووي، وعلى أوروبا وأمريكا ألا يتدخلوا في شؤون البلاد".