إلغاء جميع الرحلات الجوية في أيسلندا بسبب سوء الطقس... فيديو

قررت السلطات في أيسلندا، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، إلغاء جميع الرحلات الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس.

وأشارت شبكة "يورو نيوز" إلى أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، علق أكثر من 4 آلاف شخص في مطار كيفلافيك بأيسلندا.

وقالت السلطات في أيسلندا إنها قررت إلغاء جميع الرحلات الجوية، حفاظا على أرواح الركاب، ما سبب حالة ارتباك كبرى في المطار.

واضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص من العالقين، ونقلهم إلى الفنادق القريبة من المطار، فيما تم نقل آخرين إلى مراكز إيواء تابعة للصليب الأحمر.

وقررت السلطات في أيسلندا، نقل المئات من العالقين، ليقضوا ليلتهم على متن الطائرات الرابضة على مدرج المطار.

وعللت السلطات قرارها بعدم خروج الركاب من المطار، بسبب الأجواء السيئة والبرد القارس، وعدم اتضاح الرؤية خارج المطار.