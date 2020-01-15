كندا: إيران لم تسمح حتى الآن بالوصول إلى الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

قال وزير النقل الكندي مارك جارنو إن محققين كنديين في حوادث تحطم الطائرات زاروا موقع تحطم الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران مما أودى بحياة 176 شخصا كانوا على متنها بينهم 57 كنديا وسوف يفحصون الحطام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وحسب "رويترز" أضاف جارنو في مؤتمر صحفي أن السلطات الإيرانية "لم تتح للمحققين حتى الآن الوصول إلى الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين يسجلان بيانات الرحلة ومحادثات قمرة القيادة".

وأعلن الناطق باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر زادة، أمس الثلاثاء، أن اجتماعا بين مسؤولين في هيئات وسلطات الطيران في بلاده وأوكرانيا وكندا عقد في طهران، لاستعراض التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بصاروخ إيراني، الأربعاء الماضي، ما تسبب بمصرع 176 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأضاف "خبراء من الدول الثلاث استعرضوا خلال الاجتماع طريقة التحقيق في هذه الكارثة (تحطم الطائرة الأوكرانية) وبحثوا ما حصلوا عليه في الأيام الماضية، وتقرر التخطيط لاستمرار عملية التحقيق في الكارثة".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.