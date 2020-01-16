نتائج تغير المناخ: اختفاء جزيرتين في إندونيسيا

وذكرت صحيفة "جاكارتا بوست" نقلا عن هيئة البيئة الإندونيسية أن المياه غمرت جزيرتين غير مأهولتين بالسكان في مقاطعة سومطرة الجنوبية. وأصبحت جزيرتا بيتيت وغوندول تحت الماء على بعد 1 متر و3 أمتار عن سطح البحر.

وحدث ذلك نتيجة لارتفاع منسوب البحر بسبب تغير المناخ.

يذكر أن 4 جزر إندونيسية أخرى مرشحة للاختفاء إذا لم تبذل الجهود الكفيلة بوقف ارتفاع منسوب المحيط.