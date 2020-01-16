"تويوتا" تنفق نحو 400 مليون دولار على إنتاج السيارات الطائرة

صرح رئيس أكبر شركة سيارات في اليابان، "تويوتا"، أكيو تويدا، أن الشركة تستثمر 394 مليون دولار في شركة "جوبي للطيران"، وهي شركة أمريكية تصمم وتصنع سيارات أجرة طائرة.

ووفقا لتويدا، كان النقل الجوي هدف الشركة على المدى الطويل، وبينما تواصل شركة "تويوتا" العمل في مجال السيارات، فإن الاتفاقية مع "Joby Aviation" تسمح للشركة بمحاولة حل مشكلة النقل الجوي وتطوير إمكانات التحولات في مجال النقل، بحسب ما نقله موقع الشركة.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل خطط التعاون بين "تويوتا" و"جوبي للطيران" في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يضم إنتاجا ضخما لسيارات الأجرة الطائرة، وتملك شركة جوبي للطيران حاليًا محركا كهربائيا "S4" الذي يمكنه حمل أربعة ركاب لمسافة حوالي 200 كم.

في سياق متصل، صرح مسؤول إعلامي في مؤسسة الأبحاث الواعدة الروسية لـ"سبوتنيك" بأنه تشكل في معهد أبحاث الطيران بمدينة نوفوسيبيرسك فريق من المهندسين والخبراء الذين سيصممون أول سيارة طائرة روسية خلال 4 أعوام.