الإمارات: الهجوم على موقع عسكري في النيجر "عمل إجرامي"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتها الشديدة، للهجوم، الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ذكرت في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ولفتت إلى أن الوزارة أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.